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Трамп рассказал о планах стать президентом США в третий раз

Трамп в шутку допустил возможность третьего срока президентства.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз в шутку заговорил о возможном третьем сроке своего президентства.

«Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. Так всегда получается лучше. А третий раз будет еще лучше… Я просто шучу», — сказал американский глава в рамках приема Ассоциации корреспондентов.

В ноябре 2024 года Трамп одержал вторую победу на президентских выборах в США, опередив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Его первый срок в Белом доме пришелся на 2017−2021 годы.

Напомним, что в начале февраля Трамп не дал прямого ответа на вопрос о третьем президентском сроке. Однако буквально через 20 дней глава Белого дома заявил, что имеет право на третий срок.

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