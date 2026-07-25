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Россияне стали лучше разбираться в кофе, рассказал бразильский чиновник

Рибейру Америку: россияне покупают все больше качественного кофе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне начинают проявлять все больше интереса к высококачественному кофе, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.

Он отметил, что для кофейного экспорта из Бразилии очень важен российский рынок с его стабильностью.

«Россияне покупают все больше высококачественного кофе. Здесь формируется группа потребителей с более изысканными вкусами. Эти люди готовы заплатить побольше за качественный продукт», — подчеркнул Рибейру Америку.

По его словам, Бразилия хочет быть известна не только объемом кофе, который она поставляет за границу, но и высоким качеством своей продукции.

«Так что развитие российского рынка кофе, все большая изысканность вкусов россиян — это хорошие новости для Бразилии», — заключил Рибейру Америку.