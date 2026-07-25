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Диетолог Поляков сказал, кому следует отказаться от употребления огурцов

Диетолог Поляков в эксклюзивном комментарии aif.ru сказал, кому не следует есть огурцы или минимизировать их употребление.

Источник: Аргументы и факты

Огурцы принято считать безобидным продуктом, однако у них тоже есть скрытые риски. В эксклюзивном комментарии aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал категории людей, которым следует быть осторожнее с этим овощем.

«Людям со склонностью к образованию камней в почках нужно проявлять умеренность, — отметил Поляков. — В огурцах присутствуют оксалаты, и их избыток может повысить риск камнеобразования».

Отдельно врач затронул тему качества плодов: «Если огурцы выращивались с чрезмерным применением удобрений, нитраты накапливаются преимущественно в кожуре. Это способно негативно воздействовать на микрофлору, усиливать общую интоксикацию и превращаться в более токсичные вещества».

Кроме того, по словам эксперта, увлечение огурцами не рекомендовано при определённых расстройствах пищеварения.

«При синдроме избыточного бактериального роста огурцы гипотетически могут вызвать метеоризм, вздутие и ощутимый дискомфорт, — пояснил врач. — Таким людям увлекаться ими не стоит».

Ранее Поляков рассказал, кому следует отказаться от употребления помидоров, а также отметил кому будут полезны огурцы.