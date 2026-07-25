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Трамп заявил, что каждые 3,7 минуты ему звонят журналисты

По словам американского лидера, он дал представителям СМИ номер своего телефона, что стало «самым глупым поступком, который он когда-либо совершал».

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что по глупости поделился номером своего телефона с журналистами и теперь получает звонки каждые 3,7 минуты.

«Я сказал: “Знаете что? Я дам номер своего телефона прессе”. Это самый глупый поступок, который я когда-либо совершал. Мне звонят каждые 3,7 минуты», — сказал американский лидер, выступая на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

Трамп объяснил свое решение тем, что привык к частым запросам от журналистов, когда был девелопером, и удивлялся, что, заняв президентский пост, долгое время не получал от них звонков.

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