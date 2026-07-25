Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл необычную причину хорошего знания Венесуэлы

Трамп заявил, что знает Венесуэлу благодаря участницам «Мисс Вселенная».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо знаком с Венесуэлой, поскольку на протяжении многих лет сталкивался с представительницами страны в рамках конкурса «Мисс Вселенная».

«Я знаю их уже очень давно. Я хорошо знаком с этой страной, и, знаете, я являюсь владельцем конкурса “Мисс Вселенная”, — сказал президент журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что его знакомство с Каракасом началось задолго до нынешних политических событий. По его словам, представительницы «Мисс Венесуэла» всегда очень хорошо выступали на конкурсе.

Ранее глава Белого дома сообщил, что Венесуэла на данный момент не готова к проведению демократических выборов. Трамп считает, что для этого стране требуется время и восстановление, а Соединенные Штаты намерены находиться в центре этого процесса.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше