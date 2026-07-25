Трамп раскрыл необычную причину хорошего знания Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо знаком с Венесуэлой, поскольку на протяжении многих лет сталкивался с представительницами страны в рамках конкурса «Мисс Вселенная».
«Я знаю их уже очень давно. Я хорошо знаком с этой страной, и, знаете, я являюсь владельцем конкурса “Мисс Вселенная”, — сказал президент журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что его знакомство с Каракасом началось задолго до нынешних политических событий. По его словам, представительницы «Мисс Венесуэла» всегда очень хорошо выступали на конкурсе.
Ранее глава Белого дома сообщил, что Венесуэла на данный момент не готова к проведению демократических выборов. Трамп считает, что для этого стране требуется время и восстановление, а Соединенные Штаты намерены находиться в центре этого процесса.