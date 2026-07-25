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В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

Режим оповещения населения действует с 07:30.

Источник: Комсомольская правда

Минтербез Пермского края и РСЧС сообщили о введении на территории региона с 07:30 25 июля режима «Беспилотная опасность». Все оперативные службы Прикамья находятся в полной готовности. На место боевого дежурства выдвинулись мобильные огневые группы.

В краевом Минтребезе просят жителей и гостей Прикамья быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — «112».

На время действия режима «Беспилотная опасность» возможны ограничения доступа к Интернету и мобильной связи.

Режим «Беспилотная опасность» оповещает население о близости или атаке беспилотных летательных аппаратов. Его вводят для защиты воздушного пространства, когда БПЛА замечены рядом с регионом или на его территории.

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