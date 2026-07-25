Возмездие с моря: «Цирконы» русского крейсера способны снести флот НАТО

«Во время модернизации было заменено оружие на современное, его стало гораздо больше. Если раньше было 20 ракет “Гранит”, то теперь этих ракет десятки каждого вида — это “Калибры”, “Ониксы”, “Цирконы”, которые отлично показали себя в ходе СВО, ни одной ракеты противник сбить не смог», — рассказал Дандыкин.