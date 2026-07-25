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Возмездие с моря: «Цирконы» русского крейсера способны снести флот НАТО

Западные СМИ обсуждают самый вооруженный корабль в мире — российский крейсер «Адмирал Нахимов». Что из себя представляет судно и почему его боятся на Западе — подробнее читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

За последние дни американская газета Military Watch Magazine назвала крейсер «Адмирал Нахимов» самым вооруженным кораблем в мире, а SlashGear предсказала ему роль защитника российских атомных подлодок с ядерными ракетами. После этого на Западе поняли: в океан возвращается легенда.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему этот атомный крейсер действительно не имеет аналогов в мире и какую угрозу он несет авианосным группировкам вероятного противника.

Гигант, которому нет равных.

«“Адмирал Нахимов” — третий в серии атомных ракетных крейсеров проекта 1144 “Орлан”. Пожалуй, это самый тяжелый несущий надводный боевой корабль в мире, 25 тысяч тонн водоизмещения, гигант», — заявил Василий Дандыкин.

Длина корабля достигает 250 метров. Для сравнения: это сопоставимо с высотой 80-этажного небоскреба. Однако размеры в этом случае — не самое главное.

«Это атомный крейсер, которому не нужно возить за собой танкеры, он почти не ограничен в дальности плавания. Аналогов такому крейсеру в мире нет», — подчеркнул Дандыкин.

Американские авианосные группы вынуждены постоянно полагаться на суда снабжения. Российский атомный гигант способен выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана, не думая о запасах топлива. Скорость крейсера — около 59 км/ч, что позволяет ему маневрировать быстрее заокеанских аналогов.

От «Гранита» к «Циркону»: оружие, от которого нет спасения.

Если раньше на борту «Адмирала Нахимова» размещались 20 ракет «Гранит», то после модернизации арсенал увеличился в разы и стал принципиально иным.

«Во время модернизации было заменено оружие на современное, его стало гораздо больше. Если раньше было 20 ракет “Гранит”, то теперь этих ракет десятки каждого вида — это “Калибры”, “Ониксы”, “Цирконы”, которые отлично показали себя в ходе СВО, ни одной ракеты противник сбить не смог», — рассказал Дандыкин.

Гиперзвуковые «Цирконы» — главный козырь крейсера. Их скорость превышает 9 Махов, что делает перехват существующими системами ПРО практически невозможным.

«Дальность позволяет бить до 1000 км. Это реальная угроза авианосным группировкам противника», — подчеркнул эксперт.

Но ударные ракеты — лишь часть смертоносного арсенала. На борту размещены средства противовоздушной обороны С-400, С-350 и другие системы. Артиллерия присутствует. Крейсер оснащен противолодочным вооружением. На его палубе базируются три боевых вертолета различного класса.

«Этот крейсер, по сути, по вооружению стоит целого соединения кораблей», — резюмировал Дандыкин.

Страж Арктики и угроза для НАТО.

После возвращения в строй «Адмирал Нахимов» станет флагманом всего Военно-Морского Флота России, уверен эксперт. И его стратегическое значение трудно переоценить.

«“Адмирал Нахимов” — это страж наших арктических рубежей, он может заходить в Тихий океан и Атлантику, решать там задачи», — сказал Дандыкин.

Особую роль крейсер сыграет в условиях обострения обстановки на Севере. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО кардинально изменило военно-политическую ситуацию в регионе.

«Тем более, что обстановка накаляется в Арктике, исходя из того, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО», — подчеркнул военный эксперт.

«Адмирал Нахимов» не будет участвовать в специальной военной операции — не для этих целей он создавался. Его задача — стратегическое сдерживание на океанских просторах.

Мифы и реальность: почему время таких кораблей не прошло.

Некоторые аналитики на Западе утверждают, что эпоха тяжелых ракетных крейсеров ушла в прошлое. Дандыкин с этим категорически не согласен.

«Некоторые эксперты, аналитики говорят, что время таких кораблей прошло. Но нет, это корабли дальней океанской и морской зоны, они способны решать оперативно-тактические задачи по отражению всех устремлений противника», — сказал он.

Более того, на борту могут быть размещены беспилотники и безэкипажные катера, которые будут применяться для уничтожения средств противника. Крейсер способен действовать автономно в течение длительного времени, перехватывая угрозы на большом удалении от охраняемых объектов.

Для выполнения боевых задач «Адмиралу Нахимову» может потребоваться сопровождение двух фрегатов или многоцелевой подводной лодки. Но даже в одиночку этот атомный гигант представляет собой огромную силу.

«С новым вооружением у него появятся новые возможности», — подытожил Дандыкин.

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