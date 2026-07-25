В Красноярский край ввезли в 2,5 раза больше арбузов, чем в 2025 году

В Красноярском крае выросли поставки арбузов из стран Азии. По данным на 20 июля, специалисты Россельхознадзора проконтролировали 487 партий арбузов из Узбекистана и Казахстана.
Общий вес поставок составил 10,6 тыс. тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в край ввезли 203 партии весом 3,8 тыс. тонн. В августе в регион начнут поступать российские арбузы из Волгоградской и Астраханской областей. В Россельхознадзоре отмечают, что именно их красноярцы считают самыми сладкими. При этом арбузы в крае можно найти почти круглый год. В январе их ввозят из Китая, в апреле и мае начинают поступать партии из Ирана и Узбекистана, а с июня до глубокой осени арбузы поставляют из Казахстана.
Всего с начала 2026 года в Красноярский край под контролем Россельхознадзора поступило 10,9 тыс. тонн импортных арбузов, в том числе из Ирана и Китая. Основные поставки идут автомобильным транспортом через склад временного хранения и оптовые рынки, где работают пункты контроля ведомства.