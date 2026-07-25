В Красноярский край ввезли в 2,5 раза больше арбузов, чем в 2025 году

Общий вес поставок составил 10,6 тыс. тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в край ввезли 203 партии весом 3,8 тыс. тонн. В августе в регион начнут поступать российские арбузы из Волгоградской и Астраханской областей. В Россельхознадзоре отмечают, что именно их красноярцы считают самыми сладкими. При этом арбузы в крае можно найти почти круглый год. В январе их ввозят из Китая, в апреле и мае начинают поступать партии из Ирана и Узбекистана, а с июня до глубокой осени арбузы поставляют из Казахстана.