В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП

Среди других нарушений — 16 эпизодов, когда водители не пропустили пешеходов на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ; 7 случаев — в Хабаровске), и 17 нарушений со стороны пешеходов (ст. 12.29 КоАП РФ; 8 из них — в краевом центре). Также инспекторы выявили 26 водителей без права управления транспортным средством (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), в том числе 11 в г. Хабаровске.