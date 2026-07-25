Косметолог раскрыла, во что превратится лицо от частого протирания влажными салфетками в жару

При этом полностью отказываться от влажных салфеток не нужно — они могут выручить в дороге или там, где нет доступа к воде. Однако использовать их как полноценную замену очищению кожи несколько раз в день не стоит. Летом гораздо важнее бережное очищение, сохранение защитного барьера кожи и регулярное обновление солнцезащитных средств.