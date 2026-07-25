Bloomberg сообщил о росте закупок российской ESPO китайскими переработчиками

Дополнительным фактором для ускорения закупок может стать обсуждаемый в США законопроект о введении пошлин до 100 процентов для крупных покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию. При этом документ содержит исключение для стран, закупающих менее 15 процентов российского газового экспорта и сокращающих зависимость от него, говорится в материале.