Bloomberg сообщил о росте закупок российской ESPO китайскими переработчиками

Китайские переработчики начали раньше обычного закупать российскую нефть марки ESPO на фоне рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.
Все августовские партии с терминала Козьмино на Дальнем Востоке уже проданы, а несколько сентябрьских грузов сменили владельцев. Из-за высокого спроса дисконт ESPO к нефти Brent сократился примерно до одного доллара за баррель против трех-четырех долларов двумя неделями ранее.
— Китайские нефтяные компании во главе с Unipec с июля активно закупают российскую ESPO, а последние перебои на Ближнем Востоке ускорили покупки на август и сентябрь, — заявила аналитик Vortexa Эмма Ли.
По данным Kpler, рост закупок уже увеличил поставки российской нефти в Китай: в июле они могут достичь максимума с марта — около 1,4 миллиона баррелей в сутки. Государственные НПЗ Индии также спешат обеспечить альтернативные источники сырья из-за опасений, что грузы из Саудовской Аравии и Ирака могут не прибыть вовремя.
Дополнительным фактором для ускорения закупок может стать обсуждаемый в США законопроект о введении пошлин до 100 процентов для крупных покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию. При этом документ содержит исключение для стран, закупающих менее 15 процентов российского газового экспорта и сокращающих зависимость от него, говорится в материале.
Евросоюз ввел новый пакет санкций против российской нефти и нефтепродуктов. Однако, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, новые ограничения сильнее всего ударят по европейским компаниям.