Популярные сенсорные игры могут навредить ребёнку

«Существуют сенсорные дорожки и коврики, в том числе из природных материалов: почему бы не использовать их? Но обязательно нужно учитывать возраст ребёнка и особенности формирования его стопы: если есть какие-то нарушения, то занятия должны проводиться в сопровождении ортопеда. Совсем маленьким детям можно предлагать пройтись по мягким, пушистым материалам, которые будут им максимально приятны. Для ребят постарше стоит постепенно вводить более твёрдые и рельефные материалы. Но принуждать малыша к занятию не надо: у ребёнка всегда должна быть возможность прекратить практику», — отмечает Валентина Павловская.