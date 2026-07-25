Популярные сенсорные игры могут навредить ребёнку

Чему только не научат блогеры: и инвестировать, и защищать свои права, и правильно прибирать дом. А если у вас есть ребёнок — расскажут и покажут, как его развивать с пелёнок.
Одно видео на тему сенсорного воспитания — где годовалому малышу устроили фасолевый душ — слегка шокировало нашу редакцию, и мы решили обратиться к специалистам, чтобы узнать, где норма, а где перегиб в вопросах раннего развития.
Неоправданный риск?
Фасолевый душ на первый взгляд выглядят пугающе.
Ребёнок сидит в большом контейнере, наполненном сухими бобовыми, а взрослый зачерпывает фасоль чашечкой и «поливает» его с головы, плеч, груди. Делается это, судя по подписи к видео, для развития речи. На фоне звучит задорная музыка, но чувства при просмотре вовсе не радужные: а вдруг малыш случайно вдохнёт фасолинку или у него разовьётся аллергия на пыль?
Эти опасения подтверждает аллерголог-иммунолог отделения аллергологии Краевой клинической больницы Виктория Черных. По словам врача, такой душ — не доказанный способ развития, а риски вполне реальные: от микротравм кожи и аллергии до удушья.
«Купание в фасоли или других бобовых и крупах может спровоцировать проблемы у детей с атопией и склонностью к пищевой или контактной аллергии. Белки бобовых и зерновых способны запускать реакции немедленного типа, которые проявляются зудом, крапивницей, покраснением кожи, отёком губ и век, насморком, кашлем, свистящим дыханием, а в редких случаях — анафилаксией, — предупреждает специалист. — Помимо этого трение о нежную кожу может вызвать раздражение, потёртости, микротрещины и повышает риск присоединения бактериальной инфекции».
При «поливании» фасолью или при активных движениях в «фасолевой ванне» мелкие частицы могут легко попасть в дыхательные пути или глотку ребёнка. Это чревато обструкцией — состоянием, при котором просвет бронхов или других отделов дыхательных путей сужается, из-за чего воздуху становится трудно проходить — и неотложной ситуацией.
Изобретение не новое.
Контролируемые игры с крупой или бобовыми в небольшом объёме гораздо безопаснее — но только при условии, что они будут проводиться под постоянным присмотром взрослого, говорит Виктория Черных. При этом если во время занятия у ребёнка возникла одна из перечисленных выше реакций, необходимо обратиться к врачу.
Неужели блогеры рискуют здоровьем детей, изобретая новые способы увлечь аудиторию ради вау-контента и высоких просмотров?
Как рассказала детский психолог Валентина Павловская, подобного рода сухие ванны — далеко не ноу-хау. Они придуманы уже давно и широко применяются в коррекционных центрах и студиях раннего развития. Фасоль предварительно моется, высушивается, прокаливается — в серьёзных организациях к вопросам гигиены подходят строго, как в маникюрных салонах.
При этом психолог подчёркивает, что взрослому, который проводит процедуры, важно соблюдать технику безопасности: следить, чтобы частички материала не попали в рот, уши, нос и на слизистые. Что же касается эффективности методики, специалист оценивает её как действенную. Детей такие души и ванны радуют — а всплеск положительных эмоций становится катализатором развития различных навыков, в том числе речевых.
С участием специалистов.
«Сейчас много разных трендов в области развития малышей. Но прежде, чем выбрать тот или иной — даже всем давно привычное плавание или какой-либо вид массажа — стоит проконсультироваться с педиатром и неврологом», — отмечает Валентина Павловская.
Добавим, что список докторов может и должен быть расширен, если у малыша есть особенности — та же склонность к аллергическим реакциям, о которой упоминалось выше.
Все занятия с детьми первого года жизни — за исключением бытовых уходовых процедур — по мнению психолога, должен проводить специалист. В отдельных случаях — мама по рекомендациям доктора, предварительно разобравшись в теме и не переусердствуя.
Важно помнить, что каждый индивидуален — и речь не только о здоровье, но и о темпераменте. С одной и той же сенсорной коробкой двое ребят будут играть по-разному: один с размаху опустит в неё ручки, а второй сначала осторожно потрогает материал, порассматривает детали, и постепенно начнёт погружать пальчики. Осторожного от природы ребёнка приклеивание гречки к стопам на скотч — ещё одна видео-находка из Интернета — может довести до паники. Впрочем, данный сомнительный способ развития психолог не советует никому.
«Существуют сенсорные дорожки и коврики, в том числе из природных материалов: почему бы не использовать их? Но обязательно нужно учитывать возраст ребёнка и особенности формирования его стопы: если есть какие-то нарушения, то занятия должны проводиться в сопровождении ортопеда. Совсем маленьким детям можно предлагать пройтись по мягким, пушистым материалам, которые будут им максимально приятны. Для ребят постарше стоит постепенно вводить более твёрдые и рельефные материалы. Но принуждать малыша к занятию не надо: у ребёнка всегда должна быть возможность прекратить практику», — отмечает Валентина Павловская.