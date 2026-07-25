В Красноярске в выходные усилили проверки на дорогах

В эти выходные сотрудники красноярского полка ДПС усилили контроль на дорогах краевого центра. Проверки проводят для профилактики аварий и пресечения грубых нарушений ПДД. На загородных трассах инспекторы работают в рамках рейда «Скрытый патруль». Особое внимание уделяют опасным маневрам, в том числе выезду на встречную полосу. Отдельно инспекторы проверяют водителей электросамокатов и мототехники. В первую очередь пресекают случаи, когда за руль садятся несовершеннолетние. Кроме того, на дорогах проходят сплошные проверки водителей на трезвость. В Госавтоинспекции напоминают: за управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Красноярцы могут сообщить о пьяных водителях по телефону «Синяя линия»: 8 (391) 263−10−19. Накануне такой звонок уже помог задержать нарушителя в Кировском районе. Местный житель заметил мужчину, который едва держался на ногах, и сообщил об этом в полицию. Прибывшие инспекторы задержали 36-летнего водителя ВАЗ. Пройти освидетельствование на месте мужчина не смог. Проверка показала, что в прошлом году его уже лишили прав за пьяную езду, теперь ему грозит уголовная ответственность. Добавим, что с начала года благодаря обращениям горожан на «Синюю линию» в Красноярске задержали более 75 нетрезвых водителей. Всего поступило около 300 сообщений.