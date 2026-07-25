Из статистики Пентагона исчезли данные о погибших военных: в США требуют объяснений

По данным телеканала, 23 июля из опубликованной статистики исчезли сведения о четырех погибших военных и десятках раненых. На сайте ранее указывалось, что число погибших американских бойцов составляло 18 человек.
Журналисты отметили, что такую же цифру уже озвучивал президент США Дональд Трамп во время церемонии передачи останков военных. После этого демократы попросили главу Пентагона Пита Хегсета объяснить расхождения в данных.
Ранее KP.RU сообщал, что ракетные удары Ирана по военным объектам США в Иордании привели к масштабным разрушениям. На авиабазе Муваффак Салти и соседних объектах было повреждено большое количество многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk.
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