СМИ: В США набирает популярность ловля сома с помощью рук и ног вместо приманки

Профессиональный нудлер Винни Возняк превратил необычное увлечение в бизнес. Он организует рыбалки для желающих, беря по 400 долларов с человека, и утверждает, что ежемесячно получает более 400 заявок. Однажды участницами такого мероприятия стали девушки, отмечавшие девичник, и им удалось поймать крупного сома с первой попытки.