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СМИ: В США набирает популярность ловля сома с помощью рук и ног вместо приманки

В США набирает популярность нудлинг — экстремальный способ ловли голубого сома, при котором рыбаки используют собственные руки или ноги в качестве приманки. Об этом в среду, 22 июля, сообщает издание Outside.

В США набирает популярность нудлинг — экстремальный способ ловли голубого сома, при котором рыбаки используют собственные руки или ноги в качестве приманки. Об этом в среду, 22 июля, сообщает издание Outside.

25-летний рыбак Ремми Бирден рассказал, что опускает ногу в подводную нору, после чего охраняющий икру сом атакует. По его словам, в этом случае «не люди ловят сома, а сом ловит их». Руки мужчины покрыты шрамами от укусов рыбы.

Профессиональный нудлер Винни Возняк превратил необычное увлечение в бизнес. Он организует рыбалки для желающих, беря по 400 долларов с человека, и утверждает, что ежемесячно получает более 400 заявок. Однажды участницами такого мероприятия стали девушки, отмечавшие девичник, и им удалось поймать крупного сома с первой попытки.

Легенда нудлинга — 63-летний Скиппер Байвинс, который практикует этот метод с четырех лет. За карьеру он выловил 50-килограммового сома в Северной Америке и 113-килограммового в Испании.

Биологи не видят угрозы для популяции сомов, но сами рыбаки рискуют: в болотах водятся аллигаторы и ядовитые змеи, говорится в материале.

В конце марта у австралийского мыса Джаффа ловец лобстеров стал жертвой белой акулы, также известной как акула-людоед. На охоту он отправился вместе с приятелем.

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