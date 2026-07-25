Инвестиции в основной капитал Ростовской области сократились на 17%

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в Ростовской области по итогам января—марта 2026 года составил 83% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».