Аэропорт Владивостока продолжает отменять рейсы — добавились Дальнегорск и Светлая

Непогода продолжает вносить коррективы в работу аэропорта Владивостока. К ранее отменённым рейсам в Кавалерово и Преображение добавились ещё два направления — Дальнегорск и Светлая. Таким образом, по состоянию на полдень 25 июля авиасообщение столицы Приморья с четырьмя отдалёнными населёнными пунктами полностью прервано. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.