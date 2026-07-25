Аэропорт Владивостока продолжает отменять рейсы — добавились Дальнегорск и Светлая

Непогода продолжает вносить коррективы в работу аэропорта Владивостока. К ранее отменённым рейсам в Кавалерово и Преображение добавились ещё два направления — Дальнегорск и Светлая. Таким образом, по состоянию на полдень 25 июля авиасообщение столицы Приморья с четырьмя отдалёнными населёнными пунктами полностью прервано. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.
«По состоянию на 12 часов также отменены: Владивосток — Дальнегорск — Владивосток, Дальнегорск — Светлая — Дальнегорск», — говорится в оперативном сообщении Минтранса.
Ранее ведомство уже сообщало об отмене рейсов по направлениям Владивосток — Кавалерово и Владивосток — Преображение. Во всех случаях причиной названы неблагоприятные метеоусловия.
Непогода отменила рейсы из Владивостока в Кавалерово и Преображение.
Оба местных рейса не смогут вылететь сегодня, 25 июля, авиасообщение с отдалёнными посёлками прервано по метеоусловиям.