Инвестиции крупных и средних предприятий Ростовской области выросли до 85,1 млрд рублей

За январь—март прошлого года объем инвестиций крупных и средних организаций составлял 71,1 млрд руб. Несмотря на рост вложений в денежном выражении почти на 14 млрд руб., индекс физического объема инвестиций снизился до 88,5% против 95,1% годом ранее. Это означает, что в сопоставимых ценах реальные инвестиции оказались ниже уровня первого квартала 2025 года.