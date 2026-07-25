Роль СМИ в формировании гражданского общества обсудили на Медиафоруме в Хабаровске

Дальневосточный Медиафорум завершился в Хабаровске. Крупнейшее отраслевое событие в сфере массовых коммуникаций на Дальнем Востоке объединило журналистов, блогеров, пресс-секретарей, сотрудников госпабликов и студентов со всего Дальнего Востока, а также федеральных экспертов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В течение двух дней проведения форума проходили экспертные дискуссии, лекции, мастер-классы и творческие встречи. В мероприятии участвовали журналисты, блогеры, пресс-секретари, сотрудники госпабликов и студенты со всего Дальнего Востока, а также федеральные эксперты — телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, военкор Семён Пегов, спецкор Юрий Васильев и профессор ВШЭ Марат Баширов.
В пленарном заседании «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа» принял участие губернатор Дмитрий Демешин. Он назвал СМИ «посредником» между властью и обществом. Глава региона подчеркнул: журналисты не должны успокаивать власть отчётами об успехах, а честно говорить о проблемах — там, где не работают дороги, где люди не могут записаться к врачу или сталкиваются с бюрократическими отказами. И они это делают.
— Я стараюсь получать информацию из первых рук: встречаюсь с людьми, провожу прямые линии. Но всё равно регулярно узнаю о недоработках чиновников из СМИ. И за это вам огромное спасибо, — сказал Дмитрий Демешин.
Депутат Госдумы Максим Иванов отметил, что для власти медиа — не только способ говорить с людьми, но и возможность услышать реальные проблемы. По его словам, именно из публикаций, телесюжетов и сообщений жителей часто становится понятно, где вопрос требует вмешательства — будь то школа, дорога, медицина или поддержка семей участников СВО.
Центральными темами форума стали патриотическое воспитание, адаптация ветеранов СВО, современные медиатехнологии, молодёжная журналистика, борьба с недостоверной информацией.
Так, участники дискуссии «Жизнь после СВО: своих не бросаем» обсудили, как социальные организации помогают ветерана боевых действий возвращаться к мирной жизни, какой запрос к обществу сформирован у ветеранов боевых действий.
Участники форума обсуждали роль СМИ в предвыборной кампании, привлечении внимания граждан к спортивной повестке; работу СМИ в эпоху развития ИИ.
Подводя итоги форума, Дмитрий Демешин отметил, что Дальний Восток и Хабаровский край уже не просто следуют информационным трендам — они сами их формируют.