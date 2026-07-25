Роль СМИ в формировании гражданского общества обсудили на Медиафоруме в Хабаровске

В пленарном заседании «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа» принял участие губернатор Дмитрий Демешин. Он назвал СМИ «посредником» между властью и обществом. Глава региона подчеркнул: журналисты не должны успокаивать власть отчётами об успехах, а честно говорить о проблемах — там, где не работают дороги, где люди не могут записаться к врачу или сталкиваются с бюрократическими отказами. И они это делают.