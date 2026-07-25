Процесс сдачи экзамена на права изменится: детали

С 1 марта 2027 года все медицинские справки для водителей и кандидатов на права будут оформляться исключительно в электронном виде и размещаться в федеральном реестре в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Обмен данными между МВД и Минздравом будет происходить с использованием электронной системы межведомственного взаимодействия.