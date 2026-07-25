Процесс сдачи экзамена на права изменится: детали

Новый проект приказа МВД России предусматривает два ключевых изменения в регламенте приема экзаменов на вождение. Первое — отмена требования о предоставлении медицинского заключения на бумажном носителе, второе — введение дополнительного основания для остановки экзамена.
«Приказываю: внести изменения в приказ МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80 “Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений”, — следует текст документа.
Отдельные положения вступят в силу с 1 марта 2027 года.
При этом с 1 мая 2027 года водительские права в России могут быть аннулированы по новым основаниям. Прежде всего речь идет о выявленных медицинских противопоказаниях и об отказе водителя от прохождения медосвидетельствования.
С 12 мая 2026 года в России начали действовать изменения в регламенте сдачи экзаменов на права. Теперь инспектор вправе прекратить испытание, если кандидат прибегнул к помощи мобильного телефона, любой фото-, аудио-, видеотехники, компьютера или справочных материалов — то есть всего, что позволяет получать или передавать информацию.
С 1 марта 2027 года все медицинские справки для водителей и кандидатов на права будут оформляться исключительно в электронном виде и размещаться в федеральном реестре в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Обмен данными между МВД и Минздравом будет происходить с использованием электронной системы межведомственного взаимодействия.
МВД предлагает закрепить нововведения в официальном регламенте сдачи экзаменов: заявителям больше не придется приносить медицинскую справку на бумаге, а соответствующее основание будет внесено в список причин для запуска процедуры выдачи прав.
Тем временем в Госдуме предложили временно отменить утильсбор на легковые автомобили.
Также депутаты ГД выступили с инициативой повысить допустимую скорость авто на качественных дорогах, а на трассах с неудовлетворительным состоянием полотна — снизить.