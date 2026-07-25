«Лучшие работы напечатают на открытках»: молодых красноярцев приглашают на конкурс фотографов и художников

Присоединиться могут фотографы и художники от 14 до 35 лет. Участникам предлагают представить работы по трем темам: «Человек», «Момент» и «Город». Это могут быть истории людей, важные события и эмоции, а также архитектура, природа и атмосфера Красноярска. Для участия нужно заполнить электронную заявку и загрузить до 10 фотографий или художественных работ. Анкеты принимают до 15 августа включительно.