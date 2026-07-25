«Лучшие работы напечатают на открытках»: молодых красноярцев приглашают на конкурс фотографов и художников

В Красноярске стартовал прием заявок на участие в творческом проекте «Отпечаток». Его проводит молодежный центр «Новые имена».
Присоединиться могут фотографы и художники от 14 до 35 лет. Участникам предлагают представить работы по трем темам: «Человек», «Момент» и «Город». Это могут быть истории людей, важные события и эмоции, а также архитектура, природа и атмосфера Красноярска. Для участия нужно заполнить электронную заявку и загрузить до 10 фотографий или художественных работ. Анкеты принимают до 15 августа включительно.
Отобранные работы напечатают в формате открыток. Одну открытку автор сможет оставить себе, остальные разместят на обменных полках центра поддержки талантливой молодежи «Новые имена» и других городских площадках.
«Для нас не имеет значения, профессионально человек занимается искусством или нет. Главное, желание увидеть привычный мир по-новому и поделиться этим взглядом с другими», — отметила организатор проекта Екатерина Александрова.
Открытая презентация проекта пройдет 29 августа в молодежном творческом бизнес-центре «Пилот» на улице Аэровокзальной, 10.