Оползень в Шаньси: под завалами найдены погибшие

Число жертв оползня в северной китайской провинции Шаньси достигло пяти человек. Трагедия произошла днем в пятницу на территории одного из сел, которое относится к городскому округу Линьфэнь.
Информацию о гибели людей распространило Центральное телевидение Китая, уточнив время и место происшествия. Спасательные работы на месте схода грунта пока не комментируются.
Ежегодно в летний период в этом регионе фиксируется обильное выпадение осадков. Из-за большого количества дождей там регулярно происходят наводнения и сходят оползни, что создает серьезную угрозу для местных населенных пунктов.
Ранее мы писали: Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5,5 тысячи.
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