Трамп назвал свой самый глупый поступок на посту президента США

Дональд Трамп с сожалением отметил, что опрометчиво сообщил свой номер телефона журналистам. Теперь телефон президента США буквально разрывается от звонков, поступающих каждые 3,7 минуты.
«Я сказал: “Знаете что? Я дам номер своего телефона прессе”. Это самый глупый поступок, который я когда-либо совершал. Мне звонят каждые 3,7 минуты», — поделился Трамп в рамках приема Ассоциации корреспондентов.
Трамп отметил, что его поступок был продиктован многолетней привычкой к общению с журналистами в период работы девелопером. Но после избрания президентом США он долгое время не получал от них никаких звонков, что его крайне удивляло.
В рамках этого же мероприятия Трамп допустил, что будет переизбран президентом США. При этом американский глава уточнил, что он шутит.
Трамп регулярно резко высказывается в адрес сотрудников СМИ. Ранее президент США после встречи с Владимиром Зеленским назвал журналистов с пресс-конференции представителями фейковых новостей.