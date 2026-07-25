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Трамп назвал свой самый глупый поступок на посту президента США

Трамп заявил, что журналисты звонят ему каждые 3,7 минуты.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп с сожалением отметил, что опрометчиво сообщил свой номер телефона журналистам. Теперь телефон президента США буквально разрывается от звонков, поступающих каждые 3,7 минуты.

«Я сказал: “Знаете что? Я дам номер своего телефона прессе”. Это самый глупый поступок, который я когда-либо совершал. Мне звонят каждые 3,7 минуты», — поделился Трамп в рамках приема Ассоциации корреспондентов.

Трамп отметил, что его поступок был продиктован многолетней привычкой к общению с журналистами в период работы девелопером. Но после избрания президентом США он долгое время не получал от них никаких звонков, что его крайне удивляло.

В рамках этого же мероприятия Трамп допустил, что будет переизбран президентом США. При этом американский глава уточнил, что он шутит.

Трамп регулярно резко высказывается в адрес сотрудников СМИ. Ранее президент США после встречи с Владимиром Зеленским назвал журналистов с пресс-конференции представителями фейковых новостей.

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