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Умер постановщик мюзиклов в Новосибирске Василий Заржецкий

Ему было 43 года.

Источник: Новосибирский музыкальный театр

В Санкт-Петербурге на 44-м году жизни скоропостижно скончался режиссёр Василий Заржецкий, ставивший мюзиклы в Новосибирске. О его смерти сообщил Новосибирский музыкальный театр.

Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам режиссёра, отметив его значительный вклад в театральное искусство.

На сцене Новосибирского музыкального театра Василий Заржецкий поставил несколько ярких спектаклей, которые полюбились зрителям. Среди них — мелодрама «Бесприданница», мюзикл «Я — Эдмон Дантес. Монте-Кристо» и музыкальная сказка «Кошка, которая гуляла сама по себе».