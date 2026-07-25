Умер постановщик мюзиклов в Новосибирске Василий Заржецкий

На сцене Новосибирского музыкального театра Василий Заржецкий поставил несколько ярких спектаклей, которые полюбились зрителям. Среди них — мелодрама «Бесприданница», мюзикл «Я — Эдмон Дантес. Монте-Кристо» и музыкальная сказка «Кошка, которая гуляла сама по себе».