Умер постановщик мюзиклов в Новосибирске Василий Заржецкий

В Санкт-Петербурге на 44-м году жизни скоропостижно скончался режиссёр Василий Заржецкий, ставивший мюзиклы в Новосибирске. О его смерти сообщил Новосибирский музыкальный театр.
Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам режиссёра, отметив его значительный вклад в театральное искусство.
На сцене Новосибирского музыкального театра Василий Заржецкий поставил несколько ярких спектаклей, которые полюбились зрителям. Среди них — мелодрама «Бесприданница», мюзикл «Я — Эдмон Дантес. Монте-Кристо» и музыкальная сказка «Кошка, которая гуляла сама по себе».