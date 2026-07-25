Новосибирский зоопарк показал больших серых кенгуру

Интересно, что о его рождении сотрудники узнали не сразу — характерная для кенгуру особенность развития в материнской сумке позволила заметить малыша лишь тогда, когда он подрос настолько, что сумка стала визуально увеличиваться. Этот случай лишний раз подтверждает, насколько загадочными и удивительными могут быть эти животные.