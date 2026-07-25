Французский историк назвал причину получения гражданства в сложный для России период

Французский историк и президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски рассказал, что подал заявление на получение российского гражданства в 2022 году, чтобы выразить поддержку России.
«Когда начался конфликт и весь мир стал разрывать связи с Россией, когда никто больше не хотел иметь с ней ничего общего, я решил показать свою любовь к ней и подал заявление на российское гражданство», — сказал он для РИА Новости.
Малиновски подчеркнул, что гордится полученным российским паспортом, однако не считает себя русским в этническом смысле. Он добавил, что благодаря своей работе реализовал множество проектов, связанных с Россией и Францией.
Ранее KP.RU сообщал, что правительство России почти в десять раз повысило консульский сбор за прием в гражданство за рубежом. Стоимость рассмотрения заявления выросла с 65 до 600 долларов. Увеличился и сбор за рассмотрение заявления о выходе из гражданства — со 130 до 1 200 долларов.