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Подростка спасли из бетонной ловушки посреди водоема в Хабаровске

Несколько часов специалисты освобождали ногу из бетонных и металлических конструкций.

В Хабаровске спасатели МЧС помогли подростку, чья нога застряла в расщелине бетонных конструкций во время купания в необорудованном водоеме. Сообщение о происшествии поступило вечером 24 июля в дежурную смену поисково-спасательного отряда из села Ракитное.

В карьере в районе 5-й площадки краевого центра девочка вместе с друзьями отдыхала у воды и оказалась на бетонном островке посреди водоема. В какой-то момент ее нога попала в щель между обломками конструкций, выбраться самостоятельно подросток не смогла.

Тематическое фото. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тематическое фото. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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Спасателям пришлось добираться до места вплавь, взяв с собой аварийно-спасательный инструмент. Несколько часов специалисты освобождали ногу из бетонных и металлических конструкций. Операция завершилась успешно — после этого подростка передали медикам скорой помощи.

МЧС России напоминает: купание в необорудованных местах может быть опасным. Родителям важно знать, где и как проводят свободное время дети. Безопасность несовершеннолетних — ответственность взрослых.

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