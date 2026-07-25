Финансовый результат организаций Ростовской области вырос до 29,2 млрд рублей

При этом совокупная прибыль прибыльных организаций сократилась до 77,5 млрд руб. против 79,8 млрд руб. годом ранее, а доля предприятий, завершивших отчетный период с прибылью, уменьшилась с 68,6% до 63%. Одновременно вырос объем убытков у убыточных организаций, что и повлияло на структуру финансовых результатов бизнеса региона.