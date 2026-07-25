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Финансовый результат организаций Ростовской области вырос до 29,2 млрд рублей

Сальдированный финансовый результат организаций Ростовской области по итогам января—апреля 2026 года составил 29,2 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

Сальдированный финансовый результат организаций Ростовской области по итогам января—апреля 2026 года составил 29,2 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

При этом совокупная прибыль прибыльных организаций сократилась до 77,5 млрд руб. против 79,8 млрд руб. годом ранее, а доля предприятий, завершивших отчетный период с прибылью, уменьшилась с 68,6% до 63%. Одновременно вырос объем убытков у убыточных организаций, что и повлияло на структуру финансовых результатов бизнеса региона.

Мониторинг также фиксирует увеличение задолженности предприятий. Кредиторская задолженность организаций выросла до 1,17 трлн руб., дебиторская — до 1,14 трлн руб. Просроченная задолженность сохранялась как по обязательствам перед кредиторами, так и по расчетам с дебиторами.

Несмотря на рост сальдированного финансового результата, число прибыльных предприятий в регионе продолжило сокращаться, а долговая нагрузка бизнеса — увеличиваться.