25 июля: пожары, спасение ребёнка и плесень

На автозаправочных станциях региона сохраняется существенная разница в ценах между крупными сетевыми операторами и частными заправками. По данным «Яндекс Карт», а крупных сетевых АЗС («Лукойл», «Газпромнефть», «Тебойл», «Татнефть») ценники на популярный АИ-92 варьируются в пределах от 64,36 до 65,74 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 на сетевых станциях продаётся по цене от 69,08 до 72,12 рубля за литр (при этом на АЗС «Газпромнефти» стандартный 95-й бензин по-прежнему отсутствует). Премиальные марки АИ-100 и G100 обходятся водителям в 94,50−98,09 рубля, а дизельное топливо держится в районе 76,59−78,73 рубля за литр.