В Хабаровском крае бывшая жена сняла деньги без согласия супруга

Как следует из материалов дела, брак между сторонами был заключён в 2014 году и расторгнут в 2023 году. В марте 2022 года Ю. убыл в зону СВО. На тот момент он разрешил П. пользоваться своим денежным довольствием, привязав карту к её номеру телефона. В августе того же года истец узнал о фактическом прекращении семейных отношений и официально уведомил ответчицу о запрете использования средств, а также заблокировал доступ к мобильному банку.