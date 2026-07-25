Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть голубику

«Так как витамин К может усилить свертываемость еще сильнее. Также не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью. Не могу сказать, что это редкое явление, с учетом, что голубика довольна популярна у нас в рационе, есть определенная группа людей, у кого на нее возникает аллергия», — подытожил врач.