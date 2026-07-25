Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть голубику

Людям с определенными заболеваниями стоит с осторожностью употреблять голубику в пищу. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Если говорить о противопоказаниях, то людям с выраженной повышенной кислотностью желудка, с гиперацидным гастритом, язвенной болезнью нужно стараться избегать употребления большого количества голубики», — отметил Поляков.
Кроме того, из-за содержания витамина К людям с выраженной повышенной свертываемостью крови также стоит с осторожностью есть голубику.
«Так как витамин К может усилить свертываемость еще сильнее. Также не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью. Не могу сказать, что это редкое явление, с учетом, что голубика довольна популярна у нас в рационе, есть определенная группа людей, у кого на нее возникает аллергия», — подытожил врач.