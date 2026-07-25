«Цирконы» накрыли секретный полигон ВСУ: уничтожены генералы и шпионы НАТО

В Министерстве обороны РФ официально подтвердили нанесение группового высокоточного удара по объекту военной инфраструктуры в пригороде Киева. Целью был не рядовой склад и не казарма. Под удар попал действующий полигон, где в момент атаки проводилась специализированная выставка беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства. Вся эта техника использовалась и планировалась к применению для нанесения террористических ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. Удар был спланирован таким образом, чтобы уничтожить не только «железо», но и его создателей.