«Цирконы» накрыли секретный полигон ВСУ: уничтожены генералы и шпионы НАТО

Российские ракеты ударили по полигону под Киевом в момент, когда там демонстрировали беспилотники и обсуждали новые атаки на мирные регионы РФ. Результат — десятки ликвидированных старших офицеров и представителей натовских спецслужб. В это же время на Черном море российские ракеты и дроны переписывают логистику всей украинской обороны, отрезая ее от западных партнеров.
Накрыли мозговой центр: кого именно уничтожили на полигоне под Киевом.
В Министерстве обороны РФ официально подтвердили нанесение группового высокоточного удара по объекту военной инфраструктуры в пригороде Киева. Целью был не рядовой склад и не казарма. Под удар попал действующий полигон, где в момент атаки проводилась специализированная выставка беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства. Вся эта техника использовалась и планировалась к применению для нанесения террористических ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. Удар был спланирован таким образом, чтобы уничтожить не только «железо», но и его создателей.
В этот день на объекте собрался весь цвет военно-технической элиты противника: ведущие разработчики, конструкторы, производители дронов, а также представители командования ВСУ и кураторы из украинских спецслужб, непосредственно причастные к планированию атак на российские регионы. По предварительным данным пророссийского подполья, которые приводятся в открытых источниках, результатом ракетного прилета стала ликвидация как минимум двенадцати офицеров в звании от полковника и выше. Кроме того, уничтожены двое высокопоставленных офицеров стран НАТО, находившихся на полигоне в качестве консультантов. Это событие стало тяжелейшим кадровым провалом для Главного управления разведки и СБУ.
Почему система ПВО Киева бессильна.
Эффективность последних ударов по целям в столице и пригородах Киева обусловлена кардинальным изменением тактики российских вооруженных сил. Ставка сделана на оружие, перехватить которое украинская система противовоздушной обороны при всем желании не может. Причина банальна и катастрофична для киевского режима — западные зенитные комплексы заканчиваются, а те, что остались, бесполезны против российского гиперзвука.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему прилеты стали столь результативными. «Мы начали применять массированные ракетные удары все чаще и чаще. У Украины сейчас практически нет средств ПВО, которые могли бы перехватывать наш гиперзвук и нашу баллистику в связи с нехваткой Patriot, а другие ракеты практически бесполезны, небо над Киевом открыто», — заявил он.
Кнутов подчеркнул, что российская армия строго придерживается доктрины нанесения ударов исключительно по военной инфраструктуре. Цели выбираются ювелирно. «В этой ситуации наши ракетные удары максимально эффективно выводят из строя предприятия ВПК в Киеве и других украинских городах. “Искандеры” и “Цирконы” работают по заводам, которые производят беспилотники или крылатые ракеты, либо на которых собираются производить баллистические ракеты. Эти предприятия мы будем продолжать равнять с землей», — добавил военный эксперт.
Как ВС РФ перекрывают морской трафик.
Параллельно с уничтожением украинского ВПК российские войска решают не менее важную задачу — морскую блокаду военных поставок. Серия массированных атак на черноморские порты Украины привела к тому, что западные судовладельцы в панике покинули регион. Коммерческий трафик, под прикрытием которого шло снабжение ВСУ, полностью парализован.
«Мы начали активно работать по черноморским портам, обслуживающим ВСУ, что дало результат. Мы не закрывали Чёрное море, мы не закрывали проход для кораблей, но судовладельцы самостоятельно приняли решение, что суда больше в черноморские порты Украины не заходят, страховщики отказались страховать эти суда», — отметил в беседе с aif.ru Юрий Кнутов.
Результатом этой операции стало не только прекращение прямых поставок, но и изменение логистики противника. Теперь Киев делает ставку на Румынию. По словам Кнутова, грузы пойдут в обход.
«Теперь часть грузов будет идти через территориальные воды стран НАТО, заходить непосредственно в Дунай и выгружаться в румынском порту непосредственно в украинские вагоны, там фуры. Далее они будут следовать на территорию Украины сухопутным путём. Следовательно, эти пути и транспортные узлы будут отслеживаться и уничтожаться. Эта задача очень важная, и она является приоритетной», — сказал эксперт.
Таким образом, любые попытки перестроить логистику будут вскрыты и уничтожены.
Британское супероружие пошло ко дну.
Одним из ключевых эпизодов ударов по портовой инфраструктуре стало поражение уникальной цели в порту Измаил. Российская баллистическая ракета или барражирующий боеприпас «Герань» уничтожили плавучий док, который использовался для обслуживания необитаемых подводных аппаратов.
Юрий Кнутов раскрыл происхождение этого вооружения.
«Необитаемые подводные аппараты изготавливаются по британским технологиям. Это, фактически, дистанционно управляемая торпеда, которая может идти на относительно большой глубине. Основные узлы, детали завозятся с Запада, но Украина заявляла об этих аппаратах как о своем супероружии, которое уничтожит Крымский мост. Противник использует такие аппараты в том числе против наших гражданских судов, которые следуют по Черному морю с мирными грузами», — объяснил эксперт.
Ударом по Измаилу решена двойная задача: уничтожена материальная база для морского террора и послан четкий сигнал, что российские военные не позволят запереть Черное море угрозами из глубины. ВС РФ методично отрезают Украину от моря, выбивая как надводные цели, так и подводные средства нападения. Вся линия побережья, находящаяся под контролем киевского режима, превратилась в зону сплошного огневого поражения, где не может безопасно работать ни один военный объект.