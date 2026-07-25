Новости Нижегородской области 25 июля: пожары, спасение ребёнка и плесень

В Нижегородской области 25 июля следователи расследуют дело о смертельном поджоге жилого дома, пока спасатели ликвидируют серии бытовых пожаров. Тем временем Россельхознадзор вскрыл факт поставки опасного молочного фальсификата в школы и больницы, а экипаж балахнинского автобуса готовят к награде за спасение потерявшего сознание ребенка. С подробностями — nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 25 июля 2026 года.
Режим беспилотной опасности объявили в Нижегородской области в ночь с 24 на 25 июля, в 0:44, и не сняли на момент публикации материала. Тем не мене, информации о сбитых аппаратах над областью не поступала, а аэропорт Нижний Новгород продолжает работу в штатном режиме.
Серия пожаров в Нижнем Новгороде.
Серьёзная серия происшествий с огнём охватила областной центр. Самый резонансный инцидент произошёл в Канавине на улице Искры: 32-летний ранее судимый нижегородец из хулиганских побуждений поджёг бумагу в подъезде многоквартирного дома. В результате возникшего пожара 73-летняя женщина скончалась от отравления продуктами горения, а ещё один мужчина попал в больницу с тяжёлыми ожогами. Подозреваемого задержали по горячим следам, следствие настаивает на его аресте. Данный случай стал продолжением тревожной тенденции: ранее похожий смертельный поджог произошёл на улице Тираспольской, где выгорело 200 квадратных метров жилого дома, погибла 62-летняя женщина и пострадали два человека.
Помимо умышленных поджогов, в городе зафиксированы и другие опасные возгорания. На улице Павла Орлова из-за неосторожности при курении вспыхнула квартира на первом этаже. Из-за плотного дыма, поднявшегося до верхних этажей, спасателям пришлось эвакуировать четверых жильцов и спасать одного человека. Ещё один пожар произошёл в Сормовском районе на седьмом этаже многоэтажки из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования — из опасной зоны вывели 10 человек, один житель пострадал.
Тему пожарной безопасности обсудили и на высшем уровне. В Нижегородском кремле прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством замгубернатора Сергея Половникова. Глава регионального МЧС Валерий Синьков оценил работу экстренных служб за первое полугодие 2026 года как удовлетворительную, отметив снижение числа техногенных пожаров. Отдельное внимание участники встречи уделили подготовке школ и детских садов к новому учебному году.
Плесень в молочке в школах и больницах в Нижегородской области.
Проверки Россельхознадзора в социальных учреждениях Нижегородской области выявили массовые нарушения при поставках молочной продукции. С начала года специалисты отобрали 28 проб в 14 социально значимых объектах — школах, детских садах и больницах. Почти половина образцов (12 проб) провалила лабораторные испытания.
В твороге, сливочном масле, ряженке, сыре и пастеризованном молоке эксперты обнаружили растительные жиры, заменители молочного жира, а также дрожжи и плесень. Опасные товары поступали как от местных производителей, так и из других регионов России. Материалы проверок уже переданы в прокуратуру, Роспотребнадзор и налоговую службу, а нарушителям вынесены официальные предостережения.
Водитель и кондуктор автобуса спасли ребёнка в Нижегородской области.
В Балахне история с потерявшим сознание подростком закончилась хэппи-эндом благодаря неравнодушию экипажа общественного транспорта. Инцидент произошёл в автобусе маршрута № 203, следовавшем от ТПУ «Канавинский».
В районе остановки «Улица Ясная» ехавшему без взрослых несовершеннолетнему пассажиру неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Водитель Сергей Гурылев немедленно остановил рейс, а кондуктор Наталья Романова вызвала бригаду скорой помощи. Работники ухаживали за ребенком и контролировали его состояние до прибытия медиков. Врачам удалось быстро привести подростка в чувство и передать его родителям. Руководство Центра развития транспортных систем и перевозчик приняли решение выплатить экипажу автобуса денежную премию.
Цены на бензин в Нижегородской области 25 июля.
На автозаправочных станциях региона сохраняется существенная разница в ценах между крупными сетевыми операторами и частными заправками. По данным «Яндекс Карт», а крупных сетевых АЗС («Лукойл», «Газпромнефть», «Тебойл», «Татнефть») ценники на популярный АИ-92 варьируются в пределах от 64,36 до 65,74 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 на сетевых станциях продаётся по цене от 69,08 до 72,12 рубля за литр (при этом на АЗС «Газпромнефти» стандартный 95-й бензин по-прежнему отсутствует). Премиальные марки АИ-100 и G100 обходятся водителям в 94,50−98,09 рубля, а дизельное топливо держится в районе 76,59−78,73 рубля за литр.
На менее крупных сетях («Терминал», «Опти») стоимость топлива остаётся ощутимо выше: литр АИ-92 обходится водителям от 78,90 до 89,00 рублей, а за АИ-95 просят от 88,90 до 99,00 рублей. Дизельное топливо на частных заправках продаётся в диапазоне 79,00−99,00 рублей за литр.
Сохраняются и трудности с наличием отдельных марок топлива. Классический АИ-98 практически полностью отсутствует в продаже как на сетевых, так и на частных АЗС. На заправках сети «Ирбис» марки АИ-92 и АИ-95 отсутствуют вовсе — водителям доступно исключительно дизельное топливо по цене 99,00 рублей за литр.
Погода в Нижегородской области 25 июля.
В пятницу, 25 июля, нижегородцев ожидает слегка облачная погода с небольшими дождями и постепенным повышением дневной температуры, сообщает «Яндекс Погода».
Погода на день:
Утро: +21°C, небольшой дождь (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с.
День: +25°C, небольшой дождь (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 4 м/с.
Вечер: +22°C, небольшой дождь (ощущается как +22°C). Ветер юго-западный, 3 м/с.
Ночь: +18°C, пасмурно (ощущается как +19°C). Ветер северный, 2 м/с.
Дополнительные метеоданные:
Атмосферное давление: 744−746 мм рт. ст.
Температура воды в реках: +19°C.
УФ-индекс: 5 (умеренный).
Геомагнитное поле: Сохраняется умеренная магнитная буря (5 баллов). Метеочувствительным гражданам рекомендуется снизить физические нагрузки.
Световой день: 16 часов 36 минут (восход 03:52, заход 20:28).