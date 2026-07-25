Доля прибыльных предприятий Ростовской области снизилась до 63%

По итогам января—апреля 2026 года доля прибыльных организаций Ростовской области сократилась до 63% против 68,6% за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».