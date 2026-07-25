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В России оценили перспективы исключения буквы «ё» из алфавита

Филолог Пахомов: букву «ё» не планируют исключать из русского алфавита.

Источник: Комсомольская правда

Буква «ё» сохранит свои позиции в русском алфавите, но не станет обязательной. Об этом сообщил филолог Владимир Пахомов в беседе с РИА Новости.

«Отказываться от буквы “ё” полностью никто не собирается, никто не собирается её изгонять из русского алфавита. Как она была факультативной, так она и остаётся, то есть вот этот статус пока сохраняется, и нет предпосылок к тому, чтобы он изменился», — сказал специалист.

Пахомов сравнил «ё» с 29 февраля. Оба элемента нужны, но появляются не постоянно, и в этом заключается их уникальность.

Специалист пояснил, что если сделать «ё» обязательной, это приведёт к серьёзным последствиям. Во-первых, пострадает русская поэзия XIX века — все рифмы и ритмы будут искажены. Во-вторых, возникнут сложности с произношением слов с вариативным ударением, например, «планёр» и «планер», «манёвренный» и «маневренный».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин отреагировал улыбкой после слов, что буква ё является национальным достоянием России.