В России оценили перспективы исключения буквы «ё» из алфавита

«Отказываться от буквы “ё” полностью никто не собирается, никто не собирается её изгонять из русского алфавита. Как она была факультативной, так она и остаётся, то есть вот этот статус пока сохраняется, и нет предпосылок к тому, чтобы он изменился», — сказал специалист.