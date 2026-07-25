Американка после остановки сердца увидела «кино о себе» и научилась прощать

Она рассказала, что слышала писк кардиомонитора, после чего «вылетела из тела и зависла наверху», видя себя и врачей. Затем она перенеслась в пространство, которое назвала «360-градусным кинозалом», где на экране увидела свою жизнь — добрые и злые поступки. Плохих эпизодов оказалось больше, и женщина решила, что ее отправляют в ад.