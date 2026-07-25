Американка после остановки сердца увидела «кино о себе» и научилась прощать

Жительница США пережила клиническую смерть во время кесарева сечения и увидела свою жизнь со стороны, сообщает Daily Star.
Она рассказала, что слышала писк кардиомонитора, после чего «вылетела из тела и зависла наверху», видя себя и врачей. Затем она перенеслась в пространство, которое назвала «360-градусным кинозалом», где на экране увидела свою жизнь — добрые и злые поступки. Плохих эпизодов оказалось больше, и женщина решила, что ее отправляют в ад.
— Я почувствовала, как мне положили руку на плечо и сказали, что все будет хорошо, — описала Эллен.
Пересмотр жизни помог ей понять, что важно прощать не только других, но и себя. Затем она услышала плач новорожденного и почувствовала бесконечную любовь от существа, которое предложило выбор: остаться или вернуться. Эллен выбрала жизнь и пришла в себя. После случившегося она перестала бояться смерти, говорится в материале.
Ранее другой житель Великобритании дважды впадал в кому и во сне увидел свое будущее. Во сне он оказался в небольшом доме на берегу озера. На его руке были часы, отсчитывавшие восемь дней — именно столько ему оставалось провести в коме.