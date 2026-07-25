Автомобильные перевозки грузов в Ростовской области сократились до 81,2 млн тонн

В Ростовской области по итогам января—мая 2026 года автомобильным транспортом перевезено 81,2 млн т грузов, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».