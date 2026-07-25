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Последний бросок: ВС РФ сносят ворота к Доброполью и сжимают Славянск

ВС РФ освободили Белицкое и готовят наступление на Доброполье. В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт Михаил Онуфриенко объяснил, как прошла операция по освобождению города и в чем его стратегическое значение.

Источник: Аргументы и факты

Взятие Белицкого открыло российским войскам прямую дорогу на Доброполье — последний крупный город региона, пока еще находящийся под пятой киевского режима. Тем временем на севере республики штурмовые отряды уже видят в прицелах окраины Славянска и Краматорска, охватывая легендарную агломерацию стальной «удавкой».

Четыре месяца штурма: как ломали хребет обороне в Белицком.

Российская группировка войск «Центр» продолжает уверенное движение вперед на добропольском направлении, методично перемалывая противника. Флагом над освобожденным Белицким завершилась одна из самых затяжных и ожесточенных операций последних месяцев. Этот населенный пункт, расположенный всего в полутора десятках километров от Доброполья, представлял собой ключевой узел, который не давал двигаться дальше.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко объяснил стратегическое значение Белицкого.

«Это был очень мощный укрепрайон, бои за него продолжались порядка четырех месяцев. Именно с этого направления долгое время проводились все попытки противника удержаться на окраинах Красноармейска и Димитрова. Отсюда шли постоянные атаки на Родинское, и тот знаменитый “коридор”, который, по сути, являлся дорогой смерти последние месяцы присутствия войск противника в Димитрове и Красноармейске, проходил именно через Белицкое. Впоследствии этот город с селом Шевченко, расположенным чуть в стороне, стал основным узлом обороны, прикрывающим Доброполье», — рассказал эксперт.

Освобождение Белицкого означает, что украинская армия лишилась возможности огневого воздействия на фланги наступающих российских частей. В настоящий момент, по сводкам Министерства обороны, в населенном пункте проводятся мероприятия по полной зачистке территории. Военнослужащие ведут поиск отдельных боевиков ВСУ, которые, отказавшись сдаваться в плен, могут скрываться в подвальных помещениях и заброшенных укрытиях, дожидаясь своей незавидной участи.

Доброполье на прицеле.

Освобождение Белицкого — это стратегический ключ, открывающий ворота к финальной фазе освобождения донецкой земли на данном участке фронта. Потеря ВСУ этого укрепрайона запустила цепную реакцию, сместив линию боевого соприкосновения непосредственно к южным окраинам села Шевченко, которое является последним форпостом перед крупным городом.

Михаил Онуфриенко подчеркнул, что взятие под контроль юго-восточных и южных подступов кардинально меняет оперативную обстановку. «С юго-востока и юга сейчас, после освобождения Белицкого, наши войска ведут бои на южных окраинах Шевченко, и это позволяет приступать уже к подготовке к началу операции по освобождению Доброполья, фактически последнего крупного города, который на этом направлении находится на территории ДНР под контролем ВСУ», — объяснил эксперт. Таким образом, российские войска вплотную приблизились к моменту, когда административные границы Донецкой Народной Республики будут полностью очищены от оккупационных сил.

Восемь километров до Славянска: дуга «удавки» сжимается.

Пока на юго-западе республики идет добивание остатков гарнизона ВСУ, на севере разворачивается не менее важная стратегическая операция. Российские войска подбираются к самому сердцу украинской обороны на Донбассе — славянско-краматорской агломерации. Киевский режим годами превращал эти города в неприступные крепости, но расстояние до них сокращается с каждым днем.

Михаил Онуфриенко напомнил, какой колоссальный объем фортификационных работ провел противник за последние годы.

«Славянско-краматорскую агломерацию после 2014 года противник превратил в мощнейший узел обороны. Долгое время они хвастались, что создали неприступную череду городов-крепостей, протянувшуюся через Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, которую уже освободили наши вооружённые силы. Сейчас бои идут на окраинах Алексеево-Дружковки. К Славянску и Краматорску наши войска подошли на дистанцию 10−15 километров, передовые штурмовые группы находятся где-то в 8 километрах», — заявил обозреватель.

Но ключевым маневром, который окончательно решит судьбу агломерации, станет не лобовой штурм, а классический охват. По словам Онуфриенко, с операционной точки зрения командование уже готовит «северные клещи».

«После освобождения Красного Лимана, который находится за излучиной Северского Донца, мы получаем возможность охватить Славянск с северо-востока, поддержать огнём и беспилотной авиацией действия наших штурмовиков», — объяснил военный эксперт.

Ранее в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уже отмечал, что командование ВС РФ принципиально отказывается от кровопролитных лобовых атак в условиях плотной городской застройки. Ставка делается на излюбленную тактику «удавки». Противника постепенно лишают снабжения, сжимают кольцо окружения, оставляя ему выбор между бегством, котлом или уничтожением.

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