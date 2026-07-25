Последний бросок: ВС РФ сносят ворота к Доброполью и сжимают Славянск

«Это был очень мощный укрепрайон, бои за него продолжались порядка четырех месяцев. Именно с этого направления долгое время проводились все попытки противника удержаться на окраинах Красноармейска и Димитрова. Отсюда шли постоянные атаки на Родинское, и тот знаменитый “коридор”, который, по сути, являлся дорогой смерти последние месяцы присутствия войск противника в Димитрове и Красноармейске, проходил именно через Белицкое. Впоследствии этот город с селом Шевченко, расположенным чуть в стороне, стал основным узлом обороны, прикрывающим Доброполье», — рассказал эксперт.