Пенсионеров обманывают потерей выплат: как мошенники ведут атаку

Мошенники начали обманывать российских граждан, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и пугая снижением пенсии из-за якобы ошибки в документах. Об этом говорится в материалах МВД РФ.
Злоумышленник звонит пенсионеру и сообщает о якобы допущенной неточности в документах, которая может привести к уменьшению выплаты. Чтобы «исправить ситуацию», он предлагает записаться на прием для перерасчета пенсии.
Для «записи на прием» аферисты просят назвать код из сообщения, после чего получают доступ к дальнейшим махинациям. Позже жертвам звонят лжесотрудники Центробанка и ФСБ, заявляя о взломе «Госуслуг» и угрозе списания денег.
Под предлогом защиты сбережений мошенники убеждают пенсионера снять накопления и перевести деньги на так называемый «безопасный счет». После выполнения этих действий пенсионер лишается своих средств.
Ранее KP.RU сообщал, что попытки пошутить или перехитрить телефонных мошенников могут привести к серьезным последствиям. Как уточнили в Роскачестве, злоумышленники способны доставить жертве массу проблем.