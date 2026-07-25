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Пенсионеров обманывают потерей выплат: как мошенники ведут атаку

Мошенники крадут у пенсионеров выплаты, пугая ошибкой в документах.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали обманывать российских граждан, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и пугая снижением пенсии из-за якобы ошибки в документах. Об этом говорится в материалах МВД РФ.

Злоумышленник звонит пенсионеру и сообщает о якобы допущенной неточности в документах, которая может привести к уменьшению выплаты. Чтобы «исправить ситуацию», он предлагает записаться на прием для перерасчета пенсии.

Для «записи на прием» аферисты просят назвать код из сообщения, после чего получают доступ к дальнейшим махинациям. Позже жертвам звонят лжесотрудники Центробанка и ФСБ, заявляя о взломе «Госуслуг» и угрозе списания денег.

Под предлогом защиты сбережений мошенники убеждают пенсионера снять накопления и перевести деньги на так называемый «безопасный счет». После выполнения этих действий пенсионер лишается своих средств.

Ранее KP.RU сообщал, что попытки пошутить или перехитрить телефонных мошенников могут привести к серьезным последствиям. Как уточнили в Роскачестве, злоумышленники способны доставить жертве массу проблем.