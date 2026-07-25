ЮНЕСКО присвоила шести объектам на Ближнем Востоке статус наследия под угрозой

ДОХА, 25 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила шесть памятников на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera.
Соответствующее решение было принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Пусане (Республика Корея).
Речь идет о пяти ливанских крепостях в районе горы Амель, в том числе и о заложенной в ХII веке крепости Бофор. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что армия страны взяла крепость Бофор под свой контроль.
В список ЮНЕСКО также вошел расположенный на Западном берегу реки Иордан археологический комплекс Себастия.
Ранее древние развалины города Тир, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, получили статус наследия, находящегося под угрозой, после ударов Израиля по Ливану.