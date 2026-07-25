ЮНЕСКО присвоила шести объектам на Ближнем Востоке статус наследия под угрозой

ДОХА, 25 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила шесть памятников на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera.