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7-часовую угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской области 25 июля

В Волгоградской области утром 25 июля объявили об отмене режима.

В Волгоградской области утром 25 июля объявили об отмене режима беспилотной опасности. Он начал действовать 24 июля в 23−16 ч. Об отбое в МЧС сообщили спустя почти семь часов.

При этом другие меры безопасности в регионе не вводились. Аэропорт, в частности, работал в штатном режиме.

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