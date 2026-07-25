7-часовую угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской области 25 июля

В Волгоградской области утром 25 июля объявили об отмене режима беспилотной опасности. Он начал действовать 24 июля в 23−16 ч. Об отбое в МЧС сообщили спустя почти семь часов.
При этом другие меры безопасности в регионе не вводились. Аэропорт, в частности, работал в штатном режиме.
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