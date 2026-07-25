Третий день в Красноярском крае ищут 78-летнего пенсионера

В Емельяновском округе третьи сутки продолжаются поиски 78-летнего Ослгарея Сафьянова. Пенсионер ушёл в лес в районе СНТ «Надежда» и до сих пор не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Красноярского края.
В поисках участвуют отряды «ЛизаАлерт», «Азимут», «Сибирь», сотрудники полиции и спасатели КГКУ «Спасатель».
По словам волонтёров, за два дня пройдено 180 километров маршрутов. Лес с плотным подлеском, высокой травой и кустарником серьёзно затрудняет работу. В небо запустили два квадрокоптера, которые работают в координации с аэропортом «Емельяново». В ночных поисках участвовали около 50 человек, однако, по словам волонтёров, этого недостаточно.
Организаторы просят помощи у добровольцев. Нужны люди, проходимая техника, а также опытные всадники с лошадьми. На поиск приглашают всех совершеннолетних. Специальная подготовка не нужна — перед выходом проводят инструктаж. Задачи найдутся и для тех, кто не готов идти в лес.
С собой нужно взять: закрытую одежду, берцы или трекинговые ботинки, дождевик, алкалиновые батарейки, репелленты, воду и перекус.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае мужчина ушел из СНТ в лес и заблудился.