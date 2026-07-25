Третий день в Красноярском крае ищут 78-летнего пенсионера

По словам волонтёров, за два дня пройдено 180 километров маршрутов. Лес с плотным подлеском, высокой травой и кустарником серьёзно затрудняет работу. В небо запустили два квадрокоптера, которые работают в координации с аэропортом «Емельяново». В ночных поисках участвовали около 50 человек, однако, по словам волонтёров, этого недостаточно.