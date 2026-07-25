В России пристыдили Таллин за сокрытие данных о дронах ВСУ в небе над Эстонией

Кроме этого, в совместном заявлении временных поверенных Литвы, Латвии и Эстонии в Москве, направленном накануне в МИД России, утверждалось, что страны Прибалтики якобы не предоставляли Украине свое воздушное пространство для атак беспилотников ВСУ по российской территории.