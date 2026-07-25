Эстонские власти не сообщают об украинских дронах в небе, чтобы не сеять панику в обществе. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный России в Таллине Камран Абилов.
«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как “неизбежные издержки”… предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему», — объяснил дипломат.
Немногим ранее дроны ударили по нефтебазе в Латвии. Как подчеркнул обозреватель KP.RU Александр Гришин: обвинение России в ударах киевских дронов по Латвии было прогнозируемым.
В свою очередь в Совбезе РФ отметили, что дроны ВСУ свободно пролетают через небо Польши и Прибалтики.