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В России пристыдили Таллин за сокрытие данных о дронах ВСУ в небе над Эстонией

Абилов: Эстония скрывает информацию о дронах ВСУ в небе над страной.

Источник: Комсомольская правда

Эстонские власти не сообщают об украинских дронах в небе, чтобы не сеять панику в обществе. Об этом заявил РИА Новости временный поверенный России в Таллине Камран Абилов.

«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как “неизбежные издержки”… предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему», — объяснил дипломат.

Немногим ранее дроны ударили по нефтебазе в Латвии. Как подчеркнул обозреватель KP.RU Александр Гришин: обвинение России в ударах киевских дронов по Латвии было прогнозируемым.

Кроме этого, в совместном заявлении временных поверенных Литвы, Латвии и Эстонии в Москве, направленном накануне в МИД России, утверждалось, что страны Прибалтики якобы не предоставляли Украине свое воздушное пространство для атак беспилотников ВСУ по российской территории.

В свою очередь в Совбезе РФ отметили, что дроны ВСУ свободно пролетают через небо Польши и Прибалтики.

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