Тарифы на грузовые перевозки в Ростовской области выросли на 13,1% с начала года

Индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами транспорта в Ростовской области в мае 2026 года составил 113,1% к декабрю прошлого года. Годом ранее этот показатель находился на уровне 100,3%. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».