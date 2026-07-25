Орнелла Мути может поселиться в Петербурге после получения гражданства РФ

«Я думаю, она вполне может жить в России. Здесь ее будут любить и ценить, особенно сейчас, когда стране непросто. Русские люди умеют быть благодарными тем, кто не отвернулся в трудное время», — рассказал aif.ru художник Никас Сафронов, знакомы с актрисой.