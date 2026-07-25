Итальянская актриса Орнелла Мути, желающая получить российское гражданство, может переехать в Россию и поселиться в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал в комментарии aif.ru знакомый звезды итальянского кино.
По мнению Сафронова, страна в нынешних условиях особенно ценит звезд, не отвернувшихся от нее, а Санкт-Петербург, где жила бабушка актрисы, станет для нее идеальным домом.
«Я думаю, она вполне может жить в России. Здесь ее будут любить и ценить, особенно сейчас, когда стране непросто. Русские люди умеют быть благодарными тем, кто не отвернулся в трудное время», — рассказал aif.ru художник Никас Сафронов, знакомы с актрисой.
Он добавил, что Мути, по его сведениям, устала от постоянных нападок в европейской прессе, и переезд в Россию может стать для нее долгожданным избавлением от травли.
Сафронов напомнил о семейной истории актрисы.
"Насколько я знаю, ей особенно нравится Санкт-Петербург, ведь именно оттуда родом ее бабушка. Думаю, если она получит гражданство, власти оценят этот шаг. В трудное время такие поступки особенно ценны.
Художник выразил уверенность, что российские инстанции пойдут навстречу звезде «Укрощения строптивого» и «Сладкой жизни», а сама Мути, если захочет, сможет разделить судьбу страны. Орнелла изъявляла получить гражданство РФ ещё несколько лет назад, до спецоперации на Украине, сказал ее знакомый.
Сафронов отметил, что его надежды связаны не только с гражданством для актрисы, но и с мирным будущим: «Надеюсь, когда-нибудь все нынешние конфликты закончатся, и мы все молимся о том, чтобы это произошло».
Напомним, что Орнелла Мути, которая неоднократно посещала Россию и признавалась в любви к русской культуре, в последние месяцы активно обсуждала возможность получения российского паспорта. Ее заявления вызвали резонанс в Европе. Официальных комментариев от самой Мути или российских властей пока не было.