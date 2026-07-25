Зарплаты в сфере торговли в Волгоградской области выросли до 74 тысяч

В январе-апреле 2026 года в торговле трудились 58,5 тыс. человек. Это — 11,2% общей численности работников организаций Волгоградской области. Из них более половины заняты в сфере розницы. За пять месяцев 2026 года жителям было продано товаров на 332 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,1%.