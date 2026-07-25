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В Кировской области объявят трехдневный траур

В Кировской области после гибели шести человек объявят трехдневный траур.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Кировской области 25, 26 и 27 июля после ракетного удара по местному предприятию, где погибли шесть человек, сообщил глава региона Александр Соколов.

Глава региона в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой 32 человека пострадали, шесть из них погибли на месте.

«Подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова», — написал Соколов в канале на платформе «Макс».

В эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов.

«Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей», — заявил губернатор Кировской области.