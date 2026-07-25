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В Госдуме предложили увеличить отпуск до 35 дней

Выходные дни хотят убрать из расчета отпуска россиян.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили изменить правила расчета отпусков в России — не учитывать в них выходные дни. С инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

«Если на отпуск попадают праздничные дни, то они не считаются. А почему выходные дни считаются? Выходные дни и так бы были выходными», — сказал он для ТАСС.

Миронов считает, что отпуск должен рассчитываться только по рабочим дням. По его мнению, это позволит увеличить стандартный ежегодный отдых с 28 до 35 дней.

Депутат отметил необходимость пропорционально увеличить дополнительные отпуска для работников, которым они положены. Соответствующий законопроект может быть рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне стали реже планировать отпуск заранее и больше ориентируются на последние недели перед поездкой. Президент РСТ Илья Уманский добавил, что сейчас продажи на летний сезон отстают от прошлогодних примерно на 4%.

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