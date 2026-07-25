Оборот розничной торговли Ростовской области приблизился к 870 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Ростовской области по итогам января—мая 2026 года составил 867,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».