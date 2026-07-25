ИИх знали в лицо. Как не стать жертвой нейромошенников — советы эксперта

То есть нейросети могут быть отличным помощником в защите от мошенников. Это значит, что нельзя на технологические новшества смотреть только с негативной стороны — это часть нашего будущего, от него не уйти. Значит, нужно повышать уровень финансовой грамотности и помнить, что ИИ — это просто инструмент.