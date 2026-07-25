ИИх знали в лицо. Как не стать жертвой нейромошенников — советы эксперта

Дипфейки и телефонные мошенники — главная угроза для кошельков россиян в 2026 году. Нейросети позволяют злоумышленникам подделывать голос и лицо близких. начальник отдела безопасности Отделения Волгоградского Южного ГУ Банка России Сергей Пименов рассказал, как распознать подделку и защитить свои сбережения.
Только в 2025 году мошенники похитили у клиентов банков 29 млрд рублей. Чаще всего жертвами становятся работающие люди 25−64 лет. Как отличить реального человека от дипфейка, почему нельзя верить звонкам «родственников» и какие меры принимает государство — в материале «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
Дипфейки и голосовые подделки: как нейросети обманывают жертв.
— Атаки мошенников стали более персонифицированными, — отмечает Сергей Пименов. — Время банальных «холодных звонков» по шаблонным скриптам (заданным схемам. — Ред.) уходит. Сегодня под руководством профессиональных психологов уже работают целые организованные группировки. Нейросети дали им в руки мощнейшее оружие для социальной инженерии.
Самое опасное новое направление — это дипфейки. Злоумышленники взламывают аккаунты, заранее изучают ваши соцсети, круг общения, цифровые следы — фотографии, видео- и аудиозаписи — и загружают данные в нейросеть. Искусственный интеллект анализирует черты лица, движения и голос и создаёт цифровой образ, максимально похожий на человека. В результате получается реалистичное видеоизображение или голос, которые даже ваши друзья и родные не смогут отличить от вас настоящего, особенно в стрессовой ситуации.
И вот вам в мессенджер приходит видеосообщение от «сына» или «начальника»: он попал в ДТП, его увольняют, срочно нужны деньги. Голос и картинка — один в один.
Также нейросети используют для создания идеальных фишинговых писем и сайтов, которые невозможно отличить от настоящих. Главная цель — отключить ваше критическое мышление, сыграв на эмоциях: на страхе за близкого или на радости от внезапной выгоды.
— Сергей Александрович, каков размах киберпреступности?
— Если говорить о цифрах, то ситуация непростая. В 2025 г. злоумышленники похитили у клиентов банков больше 29 млрд руб. и совершили порядка 1,5 млн мошеннических операций. При этом наши защитные антифрод-системы сработали на отлично: банки отразили 134 млн попыток хищений — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Банки спасли почти 14 трлн руб. своих клиентов.
Только в первом квартале 2026 г. банки отразили порядка 17 млн попыток мошенничества. Совместными усилиями регулятора, правоохранительных органов, банков и сервисных провайдеров удалось предотвратить хищения на сумму 1,8 трлн рублей.
Кто чаще всего становится жертвой мошенников — статистика и портрет.
— Кто чаще всего попадает в сети киберпреступников?
— Есть распространённый миф, что чаще всего это пожилые люди и дети. На самом деле, по нашим данным, чаще всего жертвами аферистов становятся работающие горожане со средним доходом, особенно женщины. Наибольший интерес для аферистов представляют люди экономически активные — от 25 до 64 лет. А средняя сумма, которую теряет человек, составляет 18,7 тыс. руб.
— Как вообще можно распознать нейромошенника?
— Дипфейки становятся всё более качественными, но идеально подделать живого человека пока не удавалось ни одной нейросети. Прислушайтесь к голосу: у синтетической речи часто нет живых интонаций, она может быть монотонной, без естественных пауз на вдох.
Если это видео, смотрите на детали. Обращайте внимание на неестественную мимику, странное или слишком редкое моргание, размытые границы лица, волос или очков. Часто бывает, что движение губ и звук не совпадают, у изображения появляются дефекты.
Но самый главный маркер — это психологическое давление. Если «родственник» или «сотрудник банка» торопит вас, пугает неприятностями, требует срочно перевести деньги или продиктовать код из СМС — прекращайте общение. Настоящие сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не запрашивают данные по телефону и не просят перевести деньги.
Держите руку на пульсе, и, когда вам звонит якобы член вашей семьи, сохраняйте холодный рассудок и для начала удостоверьтесь в том, что это действительно он.
Как государство борется с кибермошенниками: меры Банка России.
— Какие меры, на ваш взгляд, нужно применить на государственном уровне, чтобы противостоять мошенникам?
— На самом деле, меры уже применяются, и очень жёсткие. Банк России ведёт специальную базу данных о мошеннических операциях. Если реквизиты злоумышленника туда попадают, банки обязаны приостанавливать переводы на 2 дня — это так называемый период охлаждения.
Мы постоянно расширяем признаки подозрительных операций, по которым банки проверяют транзакции клиентов: с начала года количество таких операций выросло с шести до двенадцати. Только за прошлый год мы инициировали блокировку почти 70 тыс. телефонных номеров и свыше 38 тыс. мошеннических сайтов и пабликов.
Также регулятор ввёл ограничения на снятие наличных в банкоматах, если система видит, что человек ведёт себя нетипично или находится на связи с мошенниками.
Сейчас очень острая проблема — вовлечение школьников и студентов в дропперство. Им обещают лёгкий заработок, а по факту дети обналичивают украденные деньги через свои карты и становятся соучастниками преступлений. С пожилыми людьми работают по-старому, давят на жалость или страх.
Здесь главное оружие — финансовое просвещение. На просветительском портале Банка России «Финкульт.инфо» мы постоянно разбираем новые схемы мошенничества и проводим онлайн-олимпиады для школьников, где учим распознавать дипфейки и защищаться от мошенников. Наши сотрудники регулярно проводят лекции по кибербезопасности.
Но одна из самых важных профилактических мер, по моему мнению, — это разговоры в семье. Объясняйте детям, что нельзя давать свои карты посторонним и снимать наличные по чьей-то указке. А с пожилыми людьми договоритесь о кодовом слове. Если звонит «внук» и просит денег — пусть назовёт его. Это работает безотказно.
— Каким вы видите будущее нейросетей с точки зрения финансовой безопасности?
— Это будет настоящая «гонка вооружений» искусственных интеллектов. Мошенники используют нейросети для атак, а Банк России и коммерческие банки используют их для защиты. Наши антифрод-системы на базе ИИ уже сейчас в автоматическом режиме анализируют поведение клиентов и блокируют миллионы подозрительных операций.
То есть нейросети могут быть отличным помощником в защите от мошенников. Это значит, что нельзя на технологические новшества смотреть только с негативной стороны — это часть нашего будущего, от него не уйти. Значит, нужно повышать уровень финансовой грамотности и помнить, что ИИ — это просто инструмент.
В будущем технологии биометрического контроля и антиспуфинга (защиты от подделки голоса) научатся в реальном времени отличать живого человека от синтетической копии. Но, честно говоря, никакая умная техника не заменит человеческого интеллекта и критического мышления. Поэтому так важно соблюдать правила кибергигиены.
Будущее безопасности — это симбиоз технологий и цифровой гигиены каждого из нас. Именно поэтому Банк России делает ставку на превентивное обучение, чтобы каждый мог распознать обман и защитить свои сбережения.
Как защититься от дипфейков: 5 правил финансовой безопасности.
— Каким образом можно защитить себя от таких агрессивных методов мошенничества, как голосовые дипфейки, дипфейки для видеозвонков, ИИ-фишинга и прочего?
— Главное — не принимайте финансовых решений в спешке, не ведите с незнакомцами разговоры о деньгах и не бойтесь просить совета у родных! Мошенники рассчитывают на эффект неожиданности, чувство вины и вашу панику.
Если вам пришло голосовое или видеосообщение с просьбой перевести деньги — не спешите. Для начала свяжитесь с этим человеком сами. Если сомнения остались, задайте контрольный вопрос. Договоритесь с близкими о кодовом слове или спрашивайте что-то личное, что нейросеть не сможет подсмотреть в интернете. Например, кличку питомца или деталь из семейной истории.
Если собеседник по видеосвязи убеждает вас что-то срочно сделать, попросите его повернуть голову в профиль, закрыть лицо рукой или изменить освещение. При сложных движениях или перекрытии лица «картинка» может поплыть, дать сбой. И, конечно, необходима цифровая гигиена: не выкладывайте в открытый доступ длинные голосовые сообщения и видео в высоком качестве. Это бесплатная «кормовая база» для мошенников.